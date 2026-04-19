元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では１８日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」で首位のヤクルトが４―３で巨人にサヨナラ勝ちしたことを報じた。スタジオではセ・リーグの順位表を紹介。首位のヤクルトに中畑氏は「すごいね。下馬評じゃ、最下位候補とはっきり言われてましたよ。戦力を見てもね」と指摘し「でもね、戦力の改良ってい