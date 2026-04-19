【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】米田哲也が万引きで逮捕！殿堂入りレジェンド350勝投手の悲しい近況…《苦しい生活を送っていたのは確か》「長く生き過ぎたな……」そう慨嘆している後期高齢者は多いのではないか。私も傘寿（80歳）を過ぎてから、「いつ、どのように死ぬか」をしきりに考えるようになった。日本テレビの「笑点」発祥だといわれる「18歳と81歳の違い」という戯れ言に、こんなのがある。「恋に溺れるのが1