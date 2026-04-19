【「表と裏」の法律知識】#329袴田巌さん無罪確定 検事総長の控訴断念「談話」でわかった検察庁の“お役所体質”刑事裁判をやり直す「再審制度」を見直す刑事訴訟法改正案が政府与党で議論されています。ニュースなどでご存じのように、自民党内でも議論が紛糾しており、現状改正法が成立する見込みは立っていません。現在の再審制度には、大きな問題点があります。それは、裁判所が再審開始する決定を出しても、実際に審理が