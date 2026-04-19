国会質疑では野党の質問に強気で答弁するのに、記者から厳しく追及されそうな会見は逃げる高市首相。石油危機で追い込まれる庶民の暮らし。京都・南丹市11歳児童の事件……。テレビの情報ワイド番組は連日話題てんこ盛りで、コメンテーターたちは大忙しだ。フジとTBSは「朝8時戦争」“初打席”で空振り三振…テレ朝「羽鳥慎一モーニングショー」独走いよいよ決定的「いま手堅く視聴率が取れるのは、報道・ニュース番組と情報ワイ