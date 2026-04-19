イランがホルムズ海峡の一時開放を発表した17日以降にタンカーが通航を再開したが、イラン軍部が1日で再封鎖を宣言し船舶襲撃事件が相次いでいる。英海事貿易機関（UKMTO）は18日、イラン革命防衛隊と関連した高速攻撃艇がオマーンに近いホルムズ海峡を通過するタンカー1隻を攻撃したという通報が寄せられたと明らかにした。UKMTOはタンカー船長の報告として、高速攻撃艇2隻がオマーン北東20カイリ（約37キロメートル）地点で無線