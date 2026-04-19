12日に東京グランドプリンスホテル新高輪で行われた第93回自由民主党大会で、陸上自衛隊の歌姫といわれる女性自衛官が、国歌を歌ったことに賛否両論が集まっている。 国会で追及しようとする政党もある。直系の上司のトップである陸上幕僚長はコメントしているが、本人は発言することも許されていないと思うので、本人の気持ちを代弁することを試みる。 いささか自民党寄りの意見のように思われるかもしれないが、国家の防衛と