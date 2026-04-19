飯村一輝＝2024年5月フェンシングのワールドカップ（W杯）は18日、カイロでフルーレ個人が行われ、男子は飯村一輝（NTT）が頂点に立った。W杯で自身初の優勝。女子は東晟良（共同カイテック）が3位だった。（共同）