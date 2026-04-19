広島のドラフト1位・平川蓮外野手（22）が19日、1軍に合流した。このまま登録され、同日のDeNA戦にスタメンで起用される見込みだ。平川は3月31日のヤクルト戦で右肩を負傷。「右肩肩鎖関節損傷」で戦列を離れていたが、17日のファーム・リーグ阪神戦で実戦復帰して3打数1安打。前日18日の同戦でも2安打をマークした。1軍での起用を見据えて中堅だけではなく、右翼にも就いて準備を整えた。「不安は全くなかった。全然（1軍でも