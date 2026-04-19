日本航空（JAL）と北海道エアシステム（HAC）は、札幌・丘珠空港で「JAL SMART AIRPORT」の本格運用を4月から開始した。1階カウンターの配置を見直し、広いスペースを確保したほか、2階には「スペシャルアシスタンスカウンター」を設置した。手荷物タグ発行機能付き自動チェックイン機と手荷物引換証発行機、2階保安検査場前には自動ゲートを導入した。年度内にスマートレーンの導入も予定している。