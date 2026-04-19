言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、住まいの設備から専門的な職業、そして冠婚葬祭などの行事にまつわる言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われる場面を想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。お□□れ□□くいんか□□しょうヒント：布団や荷物を