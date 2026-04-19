タレントで実業家の紗栄子（39）が19日までに自身のインスタグラムを更新。自然体なオフショットを公開した。「バレンタインとアールヴヘイムと厩務員の山本さんと一緒に放牧地で幸せ時間」と書き出した紗栄子。自身が代表を務めるNASU FARM VILLAGEで育てる母仔の馬とのショットをアップした。満面の笑みで触れ合う様子を披露。「本当に人懐っこくて賢い親子」と添えた。ファンからは「本当に幸せそう」「幸せになって欲