元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）の妻で、モデルの畑野ひろ子（50）が19日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスのインストラクターの資格を取得のコースをスタートさせたことを明かした。これまで日々ピラティスに取り組む様子を公開してきた畑野。「遂にピラティス養成コーススタートしました」とインストラクター資格取得のコースをスタートさせたことを報告した。「長い道のりではありますが、一緒にピラティス