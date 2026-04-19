米HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」シリーズにて、どの俳優がヴォルデモート役を演じるか、多くのファンが関心を寄せている。映画版にてヴォルデモート役を演じたレイフ・ファインズには、どうやら新たにプッシュしたい存在が現れたようだ。 ファインズは英BBCの出演時、「“あの役を再演したいですか？”と訊かれたことを覚えていますよ。数年前のことでしたね、“ええ、ぜひやりたいです