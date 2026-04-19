◆米大リーグアスレチックス７―６ホワイトソックス＝延長１１回＝（１８日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１８日（日本時間１９日）、敵地・アスレチックス戦に「２番・一塁」で出場し、２戦連発の７号ソロを放つなど、２打数１安打１打点、３四球の活躍を見せ、ホワイトソックスのベナブル監督が好調ぶりを絶賛した。ベナブル監督は「このシリーズに入