元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では１８日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」で阪神が４―３で中日を破ったことを報じた。スタジオではセ・リーグの順位表を紹介。中日は現在、最下位だが、出演者にチーム状況を聞かれた落合氏は「すべて中継ぎでしょっていうふうに言われてるけども。故障者が出たっていうこともあるんだけども、先