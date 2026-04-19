くちびるの乾燥が気になる時――。リップクリームをサッと塗りたいのに、“カバンの中やデスクまわりで迷子！”、こんな経験はありませんか？ リップクリームは1日に何度も使うものだから、すぐに見つけられないとちょっとしたストレスが積み重なっていくんですよね……。そこで注目したのが、セリアの「キャップキーホルダー」。リップクリームのキャップにかぶせてキーホルダーにする優れものなのですが、この商品あまりにも