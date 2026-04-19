夏のおしゃれをもっと楽しむために♡SALON by PEACH JOHNから、2026年夏の新作コレクションが登場しました。繊細なレースやストリングデザインを取り入れたランジェリーは、機能性と美しさを兼ね備えたラインアップ。ファッションに響きにくく、スタイルアップも叶えてくれる優秀アイテムが揃っています。 人気シリーズの新作＆新色 「ナイスバディブラ クロスストリング」5,100円（C～Fカッ