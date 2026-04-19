「アスレチックス７−６ホワイトソックス」（１８日、サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は七回に２試合連発となる７号ソロを放つなど２打数１安打３四球で４出塁をマーク。しかしチームは延長戦の末、十一回に逆転サヨナラ負けを喫した。１点リードの七回先頭で迎えた第４打席。追い込まれてからの５球目だった。高めに浮いたスライダーを見逃さなかった。決してフルスイングするわけではなく、きれいに真芯で