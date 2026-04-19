NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年4月15日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿を披露した。「また頻繁に行けたらいいな」中川さんは、「NHK時代、月1でゴルフに行っていた大好きなメンバーと一緒にラウンドへおよそ1年ぶりでした！」といい、鮮やかなピンクのポロシャツとミニスカートのゴルフウェア姿を投稿した。「フリーになってからの日々にも慣れてきたのでまた頻繁に行けたら