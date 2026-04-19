上達スピードが早く、強いチームになっていく選手やチームの特徴とは チームメイトを尊敬し助けあおう 【どうして】チームを助けてくれる選手は試合でも活躍できる サッカーはチームスポーツ サッカーはチームスポーツです。ですので、自分のことだけでなくチームのことを考えられる選手になれないとレギュラーの座をつかむことはでき