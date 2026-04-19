バトルマンガのプロットの作り方！戦う理由をはっきりさせよう パターン別で見るプロットのつくり方バトル編 どうして主人公は戦うのか、なぜ主人公でなければいけないのか、その理由をつくってあげましょう。 バトルマンガは「戦う理由」をはっきりさせる ①「なぜ主人公は戦い続けるのか」をはっきりさせる 〈例〉 ・ボクシングで誰よりも強くなりたいから。 ・奴隷で勝たなければ殺されるから。 ・優