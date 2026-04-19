腸内環境が整って免疫力も超絶アップ！知っておきたい理想的な腸内細菌バランスとは 免疫と幸福感のカギは腸にあり 細菌やウイルスから体を守る免疫細胞。その６～７割は腸でつくられています。昨今の新型コロナウイルスをきっかけに、常日頃より腸内環境をよくしておくことが、病原体に負けない体をつくるのに重要だと再認識した人も多いのではないでしょうか。 しかし、日常的に胃腸にフル稼働を強いていると、腸内