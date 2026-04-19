東根市の駐車場で18日午前、軽乗用車の運転席が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。18日午前9時55分ごろ東根市一本木2丁目のパチンコ店の駐車場で車の中に白煙が充満している状況を来店客が発見し、店を通じて119番通報がありました。火事は車を所有する60代男性が自力で消火し、運転席のシートが焼けました。村山警察署によりますと、車の所有者の男性が車内で喫煙した際のたばこの不始末が原因ということで