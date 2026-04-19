◇リーグワン第１５節埼玉３４―２４静岡ブルーレヴズ（１８日・エコパスタジアム）静岡ブルーレヴズは首位の埼玉に２４―３４で痛い逆転負け。順位は９位と変わらないものの、プレーオフに進める６位・ＢＬ東京との勝ち点差は１０に開いた。１０点を追う後半４１分のラストプレー。正面４５メートルのＰＧをＳＯ奥村翔（２７）が狙う。決まれば７点差で、敗戦でもボーナスポイント１が入る。ここまでコンバージョンなどキッ