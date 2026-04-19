かつて世界を騒がせたニュースの主役たち。「あの人は今」の海外版として今回紹介するのは、1987年にイタリアの国会議員となったセクシー女優、チチョリーナである。現在74歳。日本では90年代以降の消息が途切れているが、昨年は回想録の再出版で欧米のメディアを賑わせた。現在の彼女はいったいどのような存在なのか。彼女の生い立ちから現在までを振り返る。＊＊＊【新潮社の秘蔵写真】屈託のなさがまぶしい…ぬいぐるみを抱