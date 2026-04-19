【ジッダ（サウジアラビア）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は18日、サウジアラビアのジッダで準々決勝1試合が行われ、アルアハリ（アラブ首長国連邦）が延長の末、ブリラム（タイ）に3―2で競り勝った。21日（日本時間22日未明）の準決勝で町田と対戦する。