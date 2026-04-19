元AKB48、SDN48でタレントの大堀恵（42）が19日、自身のインスタグラムを更新。保護者会参列ショットを披露した。「今日は、新年度の保護者会がありました」と報告し、ネイビーのワンピース姿を公開した。「学校、先生、友人に恵まれて、“今”の長女があることに心から感謝です。そして私も、母として素敵なお母様に出会えてありがたいです」とつづった。「さぁ、2期生20周年ライブの振りおこしをするぞっ！」と大堀。「