政府は、バブル崩壊後の不況と就職活動が重なった「就職氷河期世代」向けに新たな支援プログラムを策定した。今後の高齢化を見据え、安心した老後を過ごせるよう資産形成や住宅確保への支援を充実させる。今月開かれた関係閣僚会議で、２０２８年度までの３年間に省庁横断で取り組む重点施策を決定した。１９９３〜２００４年頃に社会に出た就職氷河期世代は、５０歳代後半にさしかかる。新たなプログラムでは、従来の就労支