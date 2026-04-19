アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは18日、アメリカの当局者の話として、アメリカ軍が今後数日以内に中東以外の国際水域でイランに関連する石油タンカーの臨検や商船の拿捕を行うため、準備を進めていると報じました。イランの港に出入りする船舶への封鎖措置だけでなく、世界各地で取り締まりを強化することで、イラン側に譲歩を迫る狙いがあるものとみられます。また、CNNテレビは、アメリカの原子力空母「ジェラルド