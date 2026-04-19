糖尿病や心房細動などの疾患を抱える方は、そうでない方に比べて血管が詰まるリスクが高くなることが知られています。これらの疾患が血管にどのような影響を与えるのか、またリスクを低減するためにどのような管理が求められるのかについて、疾患ごとの特徴をふまえながら詳しくご説明します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視