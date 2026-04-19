開催：2026.4.19 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 6 - 7 [ジャイアンツ] MLBの試合が19日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとジャイアンツが対戦した。 ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。 1回裏、1番 ジェームズ・ウッド 初球を打って左中間スタンドへのホームランでナシ