ストレスは目に見えない要因ですが、倦怠感に大きく影響します。慢性的なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、疲労感を増幅させることがあります。本章では、ストレスが体に与える影響や、倦怠感との関係について分かりやすく解説します。心と体のつながりを理解することが改善への第一歩です。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中