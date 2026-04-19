開催：2026.4.19 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 7 - 6 [Wソックス] MLBの試合が19日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとWソックスが対戦した。 アスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノ、対するWソックスの先発投手はエリク・フェディーで試合は開始した。 2回表、4番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってライトスタンドへのホ