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デンバー・ナゲッツ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ 日付：2026年4月19日（日） 開催地：ボール・アリーナ（Denver） 最終スコア：デンバー・ナゲッツ 116 - 105 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのデンバー・ナゲッツ対ミネソタ・ティンバーウルブズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはミネソタ・ティンバーウ