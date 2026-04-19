健康のためには、脂肪やカロリーを控えたほうがいい――実は、この説は「高齢期」においては必ずしも当てはまらない可能性がある。医師の筆者は、日本人の健康寿命を左右してきたのは「制限」ではなく「栄養不足」だと指摘。一体どういうことか？※本稿は、和田秀樹『死ぬまで元気88の読むサプリ』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。仙人のように粗食の人ほど元気に長生きするのは難しい？若いうちは栄養に無頓着でも