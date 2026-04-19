直接タッチ、カードケース…IC系カードで改札を通る時、その持ち方は人それぞれ。この男性はカバンの中に入れたままのタイプのようで…。【漫画】本編を読む駅員経験をもとにリアルな日常を描く漫画家・ザバック(@theback_blog)さん。駅員を主人公にした作品は、現場ならではの“あるある”とユーモアが絶妙に交差する人気シリーズだ。今回紹介するのは、「100日後にやめる契約駅員さん」の中でも、思わず「いや気づいて…！」とツ