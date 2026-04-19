中国・浙江省嘉興市の団地で、エレベーター内で喫煙した人の写真が貼り出され、物議を醸した。中国メディアの封面新聞が14日に報じた。記事によると、これは管理会社がエレベーター内での喫煙対策として導入したもの。現場の団地ではエレベーター内での喫煙が長期的に続いていて、たばこのにおいが他の住民に不快感を与えるだけでなく、火災が発生する恐れもあった。複数の住民から繰り返し苦情が寄せられたことを受け、管理会社は