声優の宮野真守が18日、明治神宮野球場で行われた映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）ナイターの始球式に、マリオとルイージともに登場した。【写真】マリオと一緒に始球式！ノーバン投球した宮野真守大勢の野球ファンに拍手で迎えられながら、宮野はスタメン発表に挑戦。観客は大いに盛り上がりを見せた。続いて、本作の公開日である4月24日と同じ背番号424番のユニフォームを身に纏った宮野が