ポーランドの首都ワルシャワで、3頭の巨大イノシシと人のように走るロボットの姿をカメラが捉えた。ロボットは足音を響かせながら追跡し、イノシシを追い払った。実はこのロボットの正体はSNSのインフルエンサーで、街でたびたび目撃されているという。走るロボットがイノシシを追跡ポーランドの首都ワルシャワに現れたのは、3頭の巨大なイノシシだ。実は、このイノシシたちは、“あるもの”から逃げていたのだ。その“あるもの”