ロッテ・小川龍成に“らしさ”が戻ってきた。小川はオープン戦で打率.344をマークし、3月27日の西武との開幕戦に『9番・ショート』で2年連続開幕スタメンを勝ち取ると、翌28日の西武戦の第2打席に三塁への内野安打を放ち今季初安打をマーク。同日の7−0の6回無死二塁の第3打席、冨士大和が3ボール2ストライクから投じた11球目のパームをライト前に安打を放った。小川の真骨頂でもある粘りのある打撃だった。この安打を最後に