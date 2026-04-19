歳を取ると体力や聴力、視力など衰えてくるものがありますが、 そんな老いを受け入れるのって難しいことですよね。 今回は筆者の知人から聞いたヒヤッとするエピソードをご紹介します。 「まだまだ大丈夫！」その油断が命取りに