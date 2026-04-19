今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある子猫ちゃん。その可愛さに多くの猫好きたちがメロメロになったようです。投稿はThreadsにて、2.3万回以上表示。いいね数は6000件を超えていました。 【写真：猫用扉におててをかけていた『パヤパヤ子猫』…たまらなくかわいい『後ろ姿』に悶絶】 世界一かわいい後ろ姿 今回、Threadsに投稿したのは「ちくわと5匹のお嬢たち」さん。登場したのは、小さくてかわいい子猫ちゃん。