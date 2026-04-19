「父がローンを支払い、家を出ていく、母が父にお金を支払い離婚後も家に住み続ける」。父母が離婚する際、こうした財産分与の進め方が問題ないのか--弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられました。相談者によれば、父母が住む家には1200万円のローンが残っている状況だそうです。家の価値は、土地と家を合わせて固定資産税評価額で570万円。一方、父の退職金1700万円以外にはめぼしい資産はない状況のようです。父の退職金で住