◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１１節磐田２−１大宮（１８日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）Ｊ２ジュビロ磐田が今季初の３連勝を飾った。Ｊ２大宮に前半１８分、先制されたが、後半２８分にＭＦグスタボシルバ（２８）が同点弾を決め、同アディショナルタイム８分にＦＷ佐藤凌我（２７）が劇的決勝弾を決めた。磐田が後半に底力を見せた。１点リードを許し、シュート数でも５対１２と圧倒されていた前半をベンチで