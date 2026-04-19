元プロレスラーの前田日明が１８日、新宿区の感通寺で営まれた昭和時代のプロレス界で“過激な仕掛け人”とうたわれ昨年４月２１日に亡くなった元新日本プロレス専務の新間寿さん（享年９０）の一周忌法要に参列した。法要には、新間さんがプロデュースした初代タイガーマスクの佐山サトル、ストロングスタイルプロレスのスーパー・タイガー、間下隼人、平井丈雅代表らが参列した。新間さんは、１９６６年１０月１２日に蔵前