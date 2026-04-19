川崎市でクレーンの解体作業中に重りが落下し、3人が死亡し、1人が行方不明になっている事故で、亡くなった男性の通夜が営まれました。【映像】事故で亡くなった小池湧さんの通夜の様子兄の小池敏史さん「湧はまだ29です。このような突然の別れとなってしまったことが悔しくてたまりません」小池湧さん（29）は7日、川崎区扇島にある製鉄所のクレーンの解体作業中に乗っていた重りが落下し、死亡しました。この事故では、他