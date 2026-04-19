モモの生産量日本一を誇る山梨県で、早くもハウス栽培のモモの収穫が始まりました。【映像】「さくひめ」収穫の様子山梨県甲州市のビニールハウスでは、たわわに実ったモモを一つ一つ丁寧にもぎ取って収穫していきます。18日、初収穫を迎えたのは、「さくひめ」という収穫するまでの期間が短い品種です。温度と水分が適切に管理されたビニールハウス内で栽培され、酸味が少ないため甘みを強く感じられるのが特徴です。今年の