―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］― ◆個性派ゲーム『UFO』がまさかの復活!?往年の家庭用ゲームをNintendo Switch 2とPS5向けに復刻するハムスターの新シリーズ「コンソールアーカイブス」が今年の2月から始まっています。第1弾は『クールボーダーズ』（1996年／PS1）と『忍者龍剣伝 II 暗黒の邪神剣』（1990年／ファミコン）、第2弾は『絵描衛門（デザエモン）』（1991年／ファミコン）と、なかなかマニアックなセレクトで