アメリカがイラン港湾の封鎖を解除しないことを受け、イランの軍事当局は再びホルムズ海峡を封鎖する考えを示しました。【映像】ホルムズ海峡の様子イランメディアは18日、アメリカの度重なる違反行為や封鎖を装った妨害行為を理由に、ホルムズ海峡の航行が「以前のように厳格な軍の管理下に戻った」とする軍報道官の声明を伝えました。アラグチ外相は17日にホルムズ海峡をすべての商船に開放すると発表していましたが、イラ