サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#4が、16日に放送された。世界プロデューサー代表を務めるチェ・スヨン（少女時代）が、語った“グループ活動論”に反響が寄せられている。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生第4話では、スヨンがオーディション経験者として練習生の質問